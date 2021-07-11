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Диетологи перечислили продукты, поддерживающие иммунитет

Георгий Самсонов
Полезные продукты.

Полезные продукты.

© pexels.com

Для поддержания иммунитета во время пандемии коронавируса следует включать в повседневный рацион рыбу, яйца и мясо птицы.

Такое мнение высказала диетолог Марина Макиша.

По ее словам, перечисленные продукты помогут насытить организм белками, из которых формируются антитела.

«Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», — сказала Макиша в беседе с URA.RU.

В свою очередь, диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты. «Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов», — отметил он в интервью изданию. По его словам, они богаты пробиотиками, усиливающими иммунитет через кишечник.

Молочные продукты. © pixabay.com

Молочные продукты. © pixabay.com

Гинзбург добавил, что в период роста заболеваемости COVID-19 будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. Он уточнил, что это в первую очередь морская рыба, яйца, а также крупы и семечки, особенно тыквенные.

Ранее диетолог Лейла Кадырова перечислила в беседе с «Ридусом» продукты, которые особенно опасно покупать летом, поскольку они могут вызвать отравление. В их числе он назвала скоропортящиеся продукты, включая молочные, мясные и рыбные, а также блюда японской и китайской кухонь.

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