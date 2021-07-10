Страны G20 установили размер глобального налога

На саммите в Венеции министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге.

Этот документ, предусматривающий установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%, был также одобрен представителями 130 государств.

Как сообщает Politico, данная реформа, поддержанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали подписанное ими соглашение историческим. Они также отметили, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, благодаря этой реформе международная налоговая архитектура станет более стабильной и справедливой.

Лидерам «Большой двадцатки» предстоит одобрить окончательную редакцию документа на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре.

По оценке ОЭСР, возглавляющей переговоры по налогам, ежегодно правительства не дополучают налогов на сумму от 100 до 240 млрд долларов.

Как отмечает «Интерфакс», администрация президента Джо Байдена добивается повышения ставки корпоративного налога до 28% с нынешних 21%, а также увеличения минимального налога на зарубежные доходы американских компаний до 21% с 10,5%.