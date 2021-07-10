Вдова президента Гаити назвала причину его убийства

Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, сделала первое заявление после его убийства.

Аудиозапись ее обращения разместил в Twitter представитель администрации президента.

«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», — приводит слова Мартин Моиз Haiti24.

Она подчеркнула, что главу государства убили за попытки осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения группы вооруженных людей на его резиденцию. Главе государства было 53 года. Вместе с ним пострадала его жена — ее госпитализировали с огнестрельным ранением.

Президент Гаити Жовенель Моиз на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 2017 год © AP/TASS

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил о ликвидации четырех и задержании двух убийц президента.



По словам руководителя Национальной полиции Гаити Леона Шарля, в состав вооруженной группы, убившей Моиза, входили по меньшей мере 26 граждан Колумбии и два гражданина США.



Задержанные граждане США гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали на допросе, что целью нападавших на резиденцию президента не было его убийство, а самих себя они представили как нашедших работу по интернету переводчиков. По их словам, вооруженная группа собиралась арестовать Жовенеля Моиза в рамках исполнения некоего ордера следственного судьи.

