Успех сборной Англии на Евро-2020 может вызвать новую вспышку COVID-19

Причиной значительного роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании может стать успешное выступление сборной Англии по футболу на чемпионате Европы.

Как известно, 11 июля она встретится в финале с командой Италии на лондонском стадионе «Уэмбли».

Профессор Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона считает, что поведение болельщиков английской сборной может привести к тому, что в ближайшие недели больше миллиона человек будут заражены коронавирусом.

По подсчетам ученого, после победы сборной Англии в полуфинале над датчанами 7 июля среди британских болельщиков было зарегистрировано около 70 тысяч инфицированных. Они не только присутствовали на матче, проходившем на стадионе «Уэмбли», и в фан-зоне на Трафальгарской площади, но также праздновали победу на улицах городов страны и собирались большими компаниями в пабах и у себя дома.

Болельщики у стадиона "Уэмбли" © EPA/TASS

В течение месяца число случаев COVID-19, связанных с той игрой, достигнет 494 тысяч, так как инфицированные болельщики будут заражать других, приводит прогноз Фристона газета I.

После финала число заболевших может значительно возрасти и вызвать более полумиллиона случаев инфицирования в ближайшие недели, полагает эксперт.

При этом профессор допускает, что его подсчеты весьма приблизительны, поскольку точно оценить влияние массовых мероприятий на уровень заболеваемости довольно сложно.

С Фристоном согласился профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер. По его мнению, массовое празднование одержанных английской сборной побед, по всей вероятности, стало важным фактором, отразившимся на ухудшении эпидемической ситуации в Соединенном Королевстве.

Ранее ходили разговоры о том, что Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о переносе финала Евро-2020 из Англии в другую страну. Предположительно, ей могла бы стать Венгрия. Перенос планировалось осуществить в том случае, если британское правительство не сделает исключения по карантину для 2500 вип-гостей, которые будут присутствовать на матче.