Росгвардию могут пополнить казачьи подразделения

Идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений поддержал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Выступая в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021», он отметил, что направил президенту данное предложение и тот поддержал эту инициативу.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков», — цитирует полпреда «РИА Новости».

Атаман Николай Долуда во время парада Кубанского казачьего войска © Валерий Матыцин/ТАСС

При этом он признал, что пока все находится на уровне идеи. «Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — подчеркнул Чайка.

Как отмечает агентство, идею привлекать казаков к охране и защите гособъектов, а также к обеспечению общественной безопасности Чайка выдвинул еще в марте. Тогда он заявил, что терские казаки могли бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества, член Общественной палаты РФ Николай Долуда назвал предательство и измену Родине серьезной угрозой современной России и главным уроком, который общество должно вынести из краха Российской империи.

