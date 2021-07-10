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Появилось видео задержания депутата Госдумы в Перми

Эдуард Футурье

© Facebook

В Сети появилось видео задержания депутата Госдумы Алексея Бурнашова по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Народный избранник оскорблял правоохранителей матом, угрожал им и обвинял в коррупции.

Об инциденте с Бурнашовым стало известно 8 июля. Депутата, находившегося за рулем иномарки, остановили сотрудники ГИБДД. Ему предложили пройти медосвидетельствование, после чего Алексей Бурнашов стал кричать на полицейских.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, действия Бурнашова подпадают под 319 статью Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти).

Если же, как пишут, он ещё и кидался с кулаками на полицейских, то добавится и 318-я статья (насилие в отношении представителей власти), а там уже — до 5 лет лишения свободы. Надеюсь, что дальнейшее привлечение Бурнашова к уголовной ответственности — не будет трактоваться оппозицией как расправа с инакомыслящими и сведение счетов с ослушником, — заявил Хинштейн.

Он отметил, что Алексей Буранов в последнее время находился в конфликте с властями Пермского края и партией «Единая Россия».

«Членом „Единой России“ он не был, но входил в состав фракции единороссов в Госдуме. Месяц назад, после проигрыша на праймериз, Бурнашов собрался идти против партии на выборах в Госдуму и Пермскую гордуму, собрав блок оппозиционных кандидатов», — заключил Александр Хинштейн.

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