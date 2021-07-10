В Петербурге катер с людьми врезался в ограждение

В Дудергофском канале Петербурга катер, на борту которого находились восемь человек, включая троих детей, врезался в бетонное ограждение.

От удара судно перевернулось, в результате чего три человека оказались в воде.

Их осматривают врачи, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По свидетельству очевидцев, катером управлял нетрезвый мужчина, несколько пассажиров тоже были пьяны. Трое несовершеннолетних отделались легкими травмами.

«Пьяные за рулем ехали, там дети были, одну женщину увезли с переломом. Сейчас там полиция, лодка тонет. Капитан пьяный на берегу лежит. Дети нормально, частично — ушибы, двоих выбросило за борт», — рассказал «РЕН ТВ» один из очевидцев.

Еще один свидетель аварии утверждает, что одному из троих детей пять лет, а другому — два годика. По его словам, больше всего пострадала женщина — у нее разбита голова, кость «вышла» из ноги.

Телеканалу также стало известно, что один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти из-за длительного нахождения под водой. Детей доставили в больницу, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести.

Как позже уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, пострадали 9 человек, включая троих детей. У 4-летнего ребенка перелом ноги, двое других детей 7 и 9 лет получили ушибы. Из пятерых пострадавших мужчин один был направлен в реанимацию в бессознательном состоянии, у остальных переломы ног. У пострадавшей женщины диагностирован открытый перелом бедра.

