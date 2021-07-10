Почему IT-гиганты вступают в противостояние с властями разных стран

Международные IT-корпорации стали все чаще вступать в открытое противостояние с правительствами разных стран мира. Они демонстративно не платят налоги, отказываются удалять запрещенный контент и безответственно относятся к персональным данным интернет-пользователей.

Иногда зарубежные IT- гиганты пытаются саботировать решения властей, используя в качестве инструментов шантаж и террор. Так, в феврале 2019 года компания Apple заявила, что принятие закона об обязательной предустановке российского софта на все гаджеты, которые продаются в РФ, может привести к ее уходу с рынка России. А в Австралии социальная сеть Facebook заблокировала все публикации местных СМИ в ответ на планы правительства обязать корпорацию платить телеканалам и электронным изданиям за размещение новостного контента на платформе соцсети. Правда, затем власти РФ и Австралии все же смогли договориться с IT-гигантами.

Среди цифровых корпораций также распространена практика многократного обжалования судебных постановлений. Во Франции компания Google уже несколько месяцев предпринимает попытки оспорить штраф в размере 57 миллионов долларов США, вынесенный за нарушение IT-гигантом европейского регламента по защите личных данных.

IT-корпорации накопили очень большие ресурсы. Теперь они хотят играть не только коммерческую, но и политическую роль, считает член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.



«Поэтому IT-гиганты стараются противопоставить себя государственной власти. Тем более, что деятельность этих компаний пока еще недостаточно регламентируется законодательством тех стран, в которых они работают. IT-отрасль развивается достаточно бурно, и законодатели по всему миру не успевают адекватно реагировать на вызовы цифровой современности. Безусловно, IT-гиганты желают максимально использовать сложившуюся ситуацию, обходя те или иные законы, в том числе и законы, касающиеся налогообложения», — заявил эксперт.



Человечеству пора осознать, что IT-отрасль — не просто бизнес, но и значительная социальная ответственность, добавил Кирьянов.

Меры по регулированию цифровых гигантов должны приниматься повсеместно и гораздо быстрее. Тогда это будет общая глобальная практика и система. Причем инструментарий здесь нужен серьезный. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, которые для IT-корпораций являются не такой уж проблемой, и блокировке интернет-площадок, но и о других мерах, которые бьют по ресурсной базе цифровых компаний. Надо не забывать, что IT-гиганты — структуры коммерческие, и получение прибыли для них — дело первостепенной важности, — полагает общественник.

«Когда действия властей делают прибыль IT-корпораций меньше, то цифровые гиганты, как правило, соглашаются выполнять те или иные требования национального законодательства. Например, с 1 октября 2020 года в Турции действует закон, предполагающий запрет на размещение рекламы, если IT-корпорации не захотят открывать на территории данного государства свои официальные представительства. В итоге такие крупные компании, как Facebook, Instagram и Twitter, согласились открыть представительства, хотя сначала они сильно упорствовали. Недавно аналогичный закон был принят в России, который тоже предполагает запрет на сотрудничество с российскими рекламодателями, если IT-гиганты откажутся открывать в нашей стране представительства», — заключил Артем Кирьянов.