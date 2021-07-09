Путин и Байден обсудили по телефону вопросы кибербезопасности

Состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Кремле, стороны затронули в беседе тему информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

«Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что, несмотря на готовность РФ к сотрудничеству по кибербезопасности, за месяц от США не поступало никаких обращений, хотя с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер.

В итоге главы государств подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности.

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Сирии. Обе стороны дали позитивную оценку координации усилий России и США по этой проблематике — в том числе в Совете Безопасности ООН.

Путин также выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в городе Серфсайд, штат Флорида, которое повлекло многочисленные жертвы.