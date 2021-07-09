Стала известна первая страна в Европе, закрывающая въезд невакцинированным

С 14 июля Мальта закроет въезд в страну для людей, не сделавших прививку от COVID-19, и в результате станет первым европейским государством, принявшим такие меры для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне.

В качестве документов, подтверждающих прививку, действительными будут считаться мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта.

Детям можно будет попасть в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

Как сообщает Times of Malta, перед посещением одной из стран, находящихся в красном списке, жителям Мальты, которые не прошли вакцинацию, придется получить соответствующее разрешение властей. По возвращении им предстоит пройти карантин.

Вакцинация © Zuma\TASS

Кроме того, с 14 июля на Мальте закроют все школы по изучению английского языка, так как, по словам Ферне, в девяти из них были обнаружены новые случаи COVID-19.

Ужесточение антиковидных ограничений вызвано резким ухудшением эпидемической обстановки в стране. С 3 по 9 июля выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в то время как с 26 июня по 2 июля их было зафиксировано всего 30.

Ранее посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил, что Москва и Брюссель могут в ближайшее время обсудить взаимное признание ковидных сертификатов. Эдерер не считает, что вопрос признания вакцин Евросоюзом лежит в политической плоскости. По его словам, это техническая работа. В свою очередь, Москва приветствует эту идею Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.