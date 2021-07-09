найти ×
   
  • USD -0.73
    74.47
  • EUR -0.64
    88.14
СохранитьСохранено0
×

-1011029

За проданный на аукционе бриллиант позволили заплатить криптовалютой

Георгий Самсонов
Бриллиант

Бриллиант

© sotheby's

Аукционный дом Sotheby’s согласился принять криптовалюту в качестве оплаты за проданный бриллиант весом 101,38 карата.

Бриллиант The Key 10138 ушел с молотка за 95,135 млн гонконгских долларов (около 12,2 млн долларов США).

Как сообщается на сайте аукционного дома, это самый крупный бриллиант из выставлявшихся на торги, который можно было оплатить криптовалютой.

Агентство Bloomberg сообщило 7 июля, что Sotheby’s примет оплату в биткоинах или Ethereum при продаже бриллианта.

Криптовалюта © pixabay.com

Криптовалюта © pixabay.com

Также отмечалось, что аукционные дома все чаще принимают к оплате криптовалюту. В частности, Christie’s и Phillips уже предлагали участникам аукционов такую форму оплаты за произведения искусства.

Как писал ранее «Ридус», инвестор и эксперт в сфере блокчейн-технологий Анатолий Илле оценил выгодность и стабильность криптовалют как средства накопления и сбережения. По его словам, сейчас криптовалюты представляются гораздо более перспективными для вложения средств, чем обычные национальные (или фиатные) валюты. Последние, как считает блокчейн-эксперт, уже давно обеспечены исключительно доверием к правительству выпускающей их страны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
0013028читать позжечитаю позже
Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе
2011180читать позжечитаю позже

главное


Спорт
Общество
90-летняя бабушка похудела и нашла свое призвание. Теперь она фитнес-тренер

Бодрая пенсионерка активнее, чем большинство 20-летних.

309495читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

53032989читать позжечитаю позже