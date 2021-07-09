За проданный на аукционе бриллиант позволили заплатить криптовалютой

Аукционный дом Sotheby’s согласился принять криптовалюту в качестве оплаты за проданный бриллиант весом 101,38 карата.

Бриллиант The Key 10138 ушел с молотка за 95,135 млн гонконгских долларов (около 12,2 млн долларов США).

Как сообщается на сайте аукционного дома, это самый крупный бриллиант из выставлявшихся на торги, который можно было оплатить криптовалютой.

Агентство Bloomberg сообщило 7 июля, что Sotheby’s примет оплату в биткоинах или Ethereum при продаже бриллианта.

Криптовалюта © pixabay.com

Также отмечалось, что аукционные дома все чаще принимают к оплате криптовалюту. В частности, Christie’s и Phillips уже предлагали участникам аукционов такую форму оплаты за произведения искусства.

Как писал ранее «Ридус», инвестор и эксперт в сфере блокчейн-технологий Анатолий Илле оценил выгодность и стабильность криптовалют как средства накопления и сбережения. По его словам, сейчас криптовалюты представляются гораздо более перспективными для вложения средств, чем обычные национальные (или фиатные) валюты. Последние, как считает блокчейн-эксперт, уже давно обеспечены исключительно доверием к правительству выпускающей их страны.