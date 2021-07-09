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Врач связал с жарой рост тяжелых случаев COVID-19 в Москве

Георгий Самсонов
Жара в Москве

Жара в Москве

© Антон Новодережкин/ТАСС

Жара отягощает течение коронавируса у пациентов и способствует росту тяжелых случаев этого заболевания, сообщил главврач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин.

По его словам, число тяжелых случаев COVID-19 увеличилось, еще когда жара впервые пришла в этом году в Москву.

Он объяснил, что жара сама по себе является большим стрессом для организма и рекомендовал заболевшим коронавирусом поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха в помещении и пить больше жидкости.

Погонин отметил, что жара заставляет работать все системы организма в режиме «чрезвычайной ситуации», поскольку вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании и повышенное сердцебиение.

Жара © pexels.com

Жара © pexels.com

Так как коронавирус часто осложняется пневмонией и нарушает функции дыхания, пациенту вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой, добавил он.

«Коронавирус — опасное заболевание с риском серьезных осложнений. Жара — серьезный и дополнительный стресс, который усугубляет состояние пациента», — подчеркнул Погонин в беседе с ТАСС.

Ранее главврач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что жаркая погода ухудшает течение коронавируса, особенно у пожилых пациентов. По его словам, из-за жары у заразившихся COVID-19 могут возникать осложнения, которые грозят стать фатальными.

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