Глава центра «Сириус» предложила уменьшить количество контрольных в школах

Руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева предложила сократить количество контрольных и прочих проверочных работ для российских школьников.

«Давайте не будем заблуждаться — даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас», — пишет Шмелева в своей авторской колонке для «Российской газеты».



Также эксперт заявила о необходимости освобождения педагогов от лишних бюрократических процедур. По мнению Шмелевой, учителей следует в первую очередь консультировать, поддерживать и приучать к новым методам обучения и воспитания.

Напомним, что Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.

Заместитель директора Лицея им. А. М. Горчакова МГИМО МИД России Илья Демаков считает Шмелеву «голосом российской школы, российского образования».

«Если Шмелева сможет войти в состав Госдумы нового созыва, то мы можем быть уверены, что та повестка, которая сегодня для российской школы и учителей является поистине живой, органически включится в повестку нижней палаты парламента», — сказал Демаков.