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Попова назвала процент россиян, заразившихся COVID-19 после вакцинации

Георгий Самсонов
Анна Попова

Анна Попова

© Сергей Карпухин/ТАСС

Из общего числа жителей России, прошедших полную вакцинацию, лишь 0,7% заразились коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эти данные хранятся в едином ресурсе Минздрава РФ.

В эфире телеканала «Россия-1» Попова также заверила, что все вакцинированные граждане переносят болезнь бессимптомно, а вероятность возникновения признаков болезни приходится на два человека из 300 привитых.

Почти 66% заражаются дельта-штаммом коронавируса, приводит ФАН слова главы Роспотребнадзора.

Вакцинация © Агентство

Вакцинация © Агентство "Москва"

Попова также обратила внимание, что число людей, повторно заболевающих COVID-19, не превышает одного процента.

«В любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их, почему-то, чуть больше», — цитирует Попову газета «Известия».

Кроме того, она отметила определенную стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране, которая происходит благодаря введенным ограничениям и интенсивной вакцинации.

По мнению главы Роспотребнадзора, в связи с отсутствием каких-либо рисков Россия не нуждается в полном локдауне или ужесточении коронавирусных мер.

За минувшие сутки число новых случаев COVID-19 составило в стране 24 818.

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