ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию осужденному за убийство милиционеру

Согласно решению, вынесенному Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), Российская Федерация обязана выплатить компенсацию бывшему майору милиции Денису Евсюкову, отбывающему пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 27 апреля 2009 года Евсюков, занимавший в тот момент должность начальника ОВД «Царицыно», устроил стрельбу в столичном супермаркете «Остров», находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли два человека, а еще семь были ранены.

В мае 2015 года Евсюков и его родители пожаловались в ЕСПЧ на удаленность от Москвы колонии, куда отправили осужденного экс-майора. Жалобщики указывали на нарушение Конвенции по правам человека, так как Евсюков отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, что затрудняет свидания осужденного с родными.

ЕСПЧ установил, что родственникам Евсюкова приходится преодолевать свыше 3,3 тысяч километров, и посчитал, что такая удаленность колонии вредит семейным связям осужденного.

В итоге суд постановил, что Россия обязана выплатить семье бывшего милиционера шесть тысяч евро (531 380 рублей).

Как писал ранее «Ридус», в мае 2013 года Страсбургский суд зарегистрировал жалобу пострадавшей от выстрелов экс-начальника ОВД «Царицыно» Дениса Евсюкова Алены Дудаль. Она обратилась в Европейский суд с просьбой признать Россию виновной в нарушении права на жизнь (статья 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) или «запрещении пыток» (статья 3), если суд не сможет применить статью 2. Также пострадавшая попросила суд обеспечить справедливую компенсацию.

7 декабря 2011 года Тверской районный суд Москвы отказал Алене Дудаль в иске к Министерству финансов России. В качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением экс-майора Евсюкова, пострадавшая требовала 1 миллион рублей.