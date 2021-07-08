Путин открыл движение по ЦКАД

Президент РФ Владимир Путин запустил движение по последнему достроенному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которая проходит по территории Подмосковья и Новой Москвы параллельно Московскому малому кольцу.

«Разрешаю!», — дал глава государства команду на начало проезда из центрального пункта управления ЦКАД.

Российский лидер также проехал по участку дороги на автомобиле Aurus.

Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия», отмечает «РЕН ТВ».

Завершение строительства последнего участка замкнуло кольцо вокруг столицы, пишет ФАН. ЦКАД проходит в 50 км от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог. Протяженность ЦКАД составляет 336 километров. На платной основе будут функционировать 260 километров.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, значительная часть ЦКАД проходит по территории Пушкинского округа и является частью не только московской агломерации, но и частью международного коридора — Европа-Западный Китай.

По словам депутата, третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года, и жители Подмосковья уже успели оценить эффект от ее запуска, поскольку значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, которые обеспечивают бесперебойную связь городов и районов.

«Появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности», — подчеркнул Пахомов.

Он отметил, что любая дорога «обрастает» дополнительной инфраструктурой, в которую входят гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания. По его словам, все это и многое другое предоставляет рабочие места и в итоге способствует росту экономики в регионе.