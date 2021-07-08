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Благополучие семей с детьми названо приоритетом народной программы ЕР

Эдуард Футурье

Благополучие семей с детьми станет одним из главных приоритетов народной программы «Единой России». Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен считает, что новыми мерами поддержки семей могли бы стать увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40 до 100% от средней заработной платы и налоговые льготы для организаций, которые помогают своим сотрудникам, воспитывающим детей, решать жилищные проблемы. Еще Кузнецова призвала подумать о выплатах для пожилых россиян, активно участвующих в присмотре за внуками.

Отдельно Анна Кузнецова отметила важность принципа «одного окна» при получении мер поддержки.

Темы, которые касаются семьи, затрагивают различные ведомства: законодательные органы, органы исполнительной власти, общественные организации. В этом и огромный ресурс, с одной стороны, а с другой — сложность. Важно, чтобы все работало скоординированно, а не как «лебедь, рак и щука», — пояснила она.

Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова, в свою очередь, предложила «расширить возможности материнского капитала». По ее словам, нужно разрешить людям использовать средства маткапитала для оплаты частных детских садов, установки газового оборудования, оплаты противопожарной сигнализации и покупки автомобиля.

А депутат Госдумы Зураб Макиев призвал отменить НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, а также для семей, растящих детей-инвалидов.

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