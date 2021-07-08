Кузнецова: нам нужно сделать акцент на поддержке многодетности

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала власти сосредоточиться на поддержке многодетности. Она предлагает сделать так, чтобы рождение второго и каждого последующего ребенка не снижало доходов семьи.

«Важным направлением работы должно стать увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 100% от заработной платы и периода ухода за ребенком до трех лет. Важно предусмотреть налоговые льготы для организаций, которые помогают молодой семье решить жилищную проблему. И, конечно, рассмотреть возможность снижения для бабушек, которые помогают ухаживать за ребенком, возраста выхода на пенсию и сохранить возможность получения ими «пенсионных декретных», — заявила детский омбудсмен.

Напомним, Анна Кузнецова вошла в пятерку лидеров федерального списка «Единой России». Ее кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.

«У нее у самой большая дружная семья, семеро детей. Стала известна в последнее время в связи с тем, что возвращает наших детей из-за границы на Родину из горячих точек планеты: на Северный Кавказ, но не только, она возвращает их на территорию всей Российской Федерации — тех детей, которые не по своей воле оказались в очень сложных и опасных условиях», — отметил глава государства.

