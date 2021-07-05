Минкультуры объявило сумму господдержки социально значимых кинопроектов

Министерство культуры РФ утвердило размеры государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2021 году.

В частности, до 70 млн рублей могут получить создатели социально значимых картин.

Как следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации, полнометражные фильмы социально значимой тематики (за исключением фильмов-дебютов) вправе претендовать на частичное финансирование из расчета до 70% сметной стоимости производства, но не более 70 млн рублей.

Аналогичные условия предусмотрены для детских полнометражные картин.

В то же время на создание авторских и экспериментальных лент может быть выделено до 70% стоимости производства, но не более 50 млн рублей. Для фильмов-дебютов господдержка составит не более 30 млн рублей.

Кроме того, документ предусматривает субсидии до 50 млн рублей для анимационных полнометражных фильмов и до 350 тысяч рублей за минуту для анимационных короткометражек. Рассчитывать на господдержку также могут первые серии анимационных сериалов и анимационные короткометражки-дебюты (до 250 тысяч рублей за минуту).

Субсидии неигровым кинопроектам составят от 1,5 до 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что первый художественный фильм об августовских протестах в Белоруссии, снятый режиссером из России, вышел на финальную стадию производства и, возможно, будет продемонстрирован зрителям уже в этом году.