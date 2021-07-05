Синоптик предсказал, что ливни и штормы продолжатся в Сочи все лето

Дождливая и штормовая погода может продлиться в Сочи до конца лета, считает ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его мнению, не исключено, что в течение всего летнего сезона будут продолжаться шторм и осадки.

Он отметил, что, как правило, на юге России устанавливается жаркое, сухое и солнечное лето, однако в нынешнем году оно выдалось таким, как в северных широтах — прохладным, облачным, с ливнями и штормами.

«Это не значит, что каждый день будет такая погода. Ненастные циклы составляют 7−10 дней, потом на такой же период приходит улучшение, а потом ненастье повторяется», — уточнил эксперт в беседе с URA.RU.

Старков полагает, что дожди пройдут на юге России еще пару дней, но при этом осадки будут уже меньшей интенсивности. По его прогнозам, потом появится солнечное окно приблизительно на пять — семь дней, а затем вновь вернутся дожди.

Напомним, ливень, прошедший в Сочи ночью 4 июля, затопил районы, расположенные на равнинах. Реки, вышедшие из берегов, смывали постройки и мосты.

В Рунете появились кадры, показывающие, что некоторым пришлось добираться из одной точки города в другую прямо вплавь. В частных секторах уровень воды поднялся так высоко, что уже в прямом смысле стучится в окна.

Пляжи Сочи и Адлера временно закрыты — на них выбросило огромное количество мусора. МЧС попросило граждан не выходить на пляжи и соблюдать меры безопасности.

Как сообщили в пресс-службе отелей, курорт Красная Поляна потерял более 100 миллионов рублей по причине отмены бронирований.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни следует ждать штормовых ветров и сильных дождей на юге Европейской России, в Крыму и на Урале.

