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Со 103 российских туристов сняли режим изоляции на Кубе

Георгий Самсонов
Видеообращение изолированных россиян.

Видеообращение изолированных россиян.

© кадр из видео

Российским туристам, оказавшимся в изоляции на Кубе из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, были сделаны повторные ПЦР-тесты, в результате чего со 103 человек изоляция была снята.

По данным Ростуризма, они уже продолжили отдых, а еще 89 туристов ожидают результатов повторного тестирования.

«В случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых», — приводит газета «Известия» сообщение ведомства.

Как сообщила генконсул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, в своих гостиничных номерах находятся в изоляции по меньшей мере 137 российских туристов. По ее словам, 127 россиян, прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 1 июля, сдали положительные тесты на COVID-19.

«Мы ждем результатов повторных тестов 80 человек, которые прилетели 1 июля, пока результатов нет», — уточнила она в интервью ТАСС.

Мгеладзе также отметила, что среди пассажиров, прибывших из России 3 июля, положительный результат ПЦР оказался у 10 человек. «Часть результатов анализов ожидаются после обеда», — добавила она.

В Сети опубликовано видеообращение изолированных на Кубе россиян.

Как сообщал ранее телеканал «360», многие из изолированных туристов утверждают, что привиты и имеют на руках справки об антителах, а также результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. На самочувствие никто из россиян не жалуется.

Посол Кубы в РФ Хулио Гармендия заверил, что кубинская сторона примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро.

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