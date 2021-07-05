Со 103 российских туристов сняли режим изоляции на Кубе

Российским туристам, оказавшимся в изоляции на Кубе из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, были сделаны повторные ПЦР-тесты, в результате чего со 103 человек изоляция была снята.



По данным Ростуризма, они уже продолжили отдых, а еще 89 туристов ожидают результатов повторного тестирования.



«В случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых», — приводит газета «Известия» сообщение ведомства.



Как сообщила генконсул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, в своих гостиничных номерах находятся в изоляции по меньшей мере 137 российских туристов. По ее словам, 127 россиян, прилетевших на Кубу в период с 30 июня по 1 июля, сдали положительные тесты на COVID-19.

«Мы ждем результатов повторных тестов 80 человек, которые прилетели 1 июля, пока результатов нет», — уточнила она в интервью ТАСС.

Мгеладзе также отметила, что среди пассажиров, прибывших из России 3 июля, положительный результат ПЦР оказался у 10 человек. «Часть результатов анализов ожидаются после обеда», — добавила она.

В Сети опубликовано видеообращение изолированных на Кубе россиян.

Как сообщал ранее телеканал «360», многие из изолированных туристов утверждают, что привиты и имеют на руках справки об антителах, а также результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. На самочувствие никто из россиян не жалуется.

Посол Кубы в РФ Хулио Гармендия заверил, что кубинская сторона примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро.