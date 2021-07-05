Не привившихся сотрудников МГУ перестали пускать на работу

С 5 июля на свои рабочие места не смогут попасть сотрудники Московского государственного университета (МГУ), не сделавшие прививку от коронавируса.

Такое решение было принято штабом вуза по координации проведения противоэпидемических мероприятий.

«Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», — сообщается на сайте МГУ.

Отмечается, что к работе допускаются сотрудники, привившиеся первым компонентом вакцины от COVID-19.

По словам ректора вуза Виктора Садовничего, именно люди науки должны быть примером ответственного подхода к вопросам защиты здоровья.

Виктор Садовничий. © Артем Геодакян/ТАСС

В сообщении уточняется, что подобные меры вызваны усложнившейся санитарно-эпидемической обстановкой в столице.

Студентам, преподавателям и сотрудникам университета предложено пройти вакцинацию в Медицинском научно-образовательном центре МГУ.

Ранее сообщалось, что Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал высшим учебным заведениям перестать допускать на очные занятия студентов, которые либо не привились от коронавируса, либо не предоставили справку о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Также стало известно, что в Москве открыт крупнейший в столице и один из самых больших в Европе центров вакцинации. Одновременно полсотни человек смогут получить прививку от коронавирусной инфекции в центре в «Гостином дворе». Столичные власти подчеркивают, что новый центр справится с вакцинацией шести тысяч жителей Москвы в сутки.