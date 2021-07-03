Володин подробно рассказал о принятых мерах по поддержке семей с детьми

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что в течение последних пяти лет нижней палатой парламента было принято 574 социально значимых закона, 109 из них направлены на поддержку семей и защиту детей.

«Была расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала: с 2020 года семьи могут получить маткапитал при рождении первенца (483 881 рубль), а при рождении второго ребенка маткапитал увеличивается (на 155 550 рублей). Если родился второй ребенок и ранее право на маткапитал не возникало, то он составит 639 431 рубль», — сообщил Володин, отметив, что программа продлится до 2026 года, а сумма маткапитала будет ежегодно индексироваться.

Также, напомнил политик, Госдумой принято решение по поддержке беременных женщин. Будущие мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать регулярные выплаты, размер которых составит 50% от прожиточного минимума в регионе.

Новые выплаты предусмотрены и для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Если их среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе, будет установлено ежемесячное пособие. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Кроме того, нижняя палата приняла закон об оплате больничных по уходу за ребенком. Сумма такого пособия равняется 100% среднего заработка в регионе.

«Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля. А еще родители, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующие дети, могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Кредитный договор должен соответствовать установленным в программе требованиям», — констатировал Володин.