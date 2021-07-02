ЕР направит в кабмин предложения врачей по развитию программы реабилитации

«Единая Россия» направит в правительство РФ предложения медицинских работников по развитию программы постковидной реабилитации. Эти предложения учтут при рассмотрении проекта соответствующего документа, подготовить который поручил президент Владимир Путин на предвыборном съезде партии.

Нам бы хотелось, чтобы мы вместе с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все предложения и замечания «Единой России». Надеюсь, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать все вместе, — подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

«На программу реабилитации будет выделено 100 миллиардов рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», — добавил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, в свою очередь, отметил, что действующее законодательство в сфере реабилитации нуждается в существенных изменениях.

В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной.

Также важно не допустить повышения бюрократической нагрузки на врачей, которые занимаются реабилитацией пациентов, обратила внимание директор «Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Ирэна Погонченкова.

«Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершении можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан», — считает она.

Главврач городской клинической больницы № 52 Департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко рассказала об инфраструктурных проблемах, которые мешают качественному улучшению системы реабилитации. В стране, по ее словам, принципиально отсутствуют специализированные центры, где пациенты могли бы долечиваться после перенесенного тяжёлого заболевания.



«Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом», — пояснила она.