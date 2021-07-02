В ОНФ призвали правоохранителей активнее защищать личные данные россиян

Руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева выразила надежду, что правоохранительные органы будут активнее бороться с мошенничеством в сфере оборота персональных данных граждан России.

«Мы надеемся, что внимание президента Владимира Путина к проблеме мошенничества в ходе прямой линии простимулирует правоохранительную систему и системы безопасности финансового рынка к более активным действиям по защите граждан от этого явления», — заявила Лазарева.



Эксперт обратила внимание, что правоохранители часто отказывают людям в приёме заявлений о совершенных актах мошенничества.

Они мотивируют это тем, что граждане сами виноваты и всё равно мошенников найти не удастся, деньги не вернуть. И в этой ситуации люди остаются со своей бедой и финансовыми потерями один на один. Мы считаем, что прежде всего правоохранительная система должна выстраивать адекватную угрозе модель, в которой отказа гражданам в защите от мошенников не будет. Только когда полиция перестанет игнорировать заявления граждан и начнет оперативно реагировать, злоумышленники почувствуют неотвратимость наказания за свои действия и количество мошеннических атак снизится, — считает руководитель проекта «За права заемщиков».

Лазарева добавила, что активисты ОНФ создали платформу «Мошеловка». С помощью этого ресурса «фронтовики» собирают сигналы о попытках мошеннических атак, распространяют алгоритмы самопомощи, информируют Банк России и Генеральную прокуратуру о поступивших сведениях.