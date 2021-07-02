Буцкая: Путин облегчил жизнь родителям школьников

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей.

Как следует из текста указа, деньги будут перечисляться в августе — декабре 2021 года. На финансовую помощь от государства могут рассчитывать граждане, имеющие детей от 6 до 18 лет. Путин постановил, что «выплата осуществляется на каждого ребенка».



Господдержка особенно важна для семей, озабоченных подготовкой детей к школе, прокомментировала президентский указ эксперт ОНФ, председатель «Совета матерей России» Татьяна Буцкая.

Приходится тратить деньги на тетради, прописи, канцтовары. Благодаря решению главы государства единовременная выплата поможет снизить их затраты. Считаю, что руководители регионов должны взять данные выплаты на особый контроль, чтобы ни одна нуждающаяся семья не осталась без поддержки государства, — подчеркнула Буцкая.

Напомним, помимо помощи родителям школьников, Путин ввел новые выплаты для семей с детьми и для беременных.