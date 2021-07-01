«Новые люди» предложили замену «многоквартирным человейникам»

Партия «Новые люди» предложила разработать национальный проект малоэтажного строительства, чтобы среднестатистическая российская семья могла позволить себе жить в аккуратном доме с ухоженным газоном. Об этом рассказал кандидат в депутаты Госдумы от «Новых людей» доктор экономических наук Валентин Игнатьев.

Мы предлагаем создать уникальные комфортные микрорайоны для жизни, где дети смогут спокойно гулять и бегать друг к другу в гости. Грамотный инфраструктурный проект сможет обеспечить такие дома всем необходимым. А сама концепция — перезапустить производственные предприятия, оживить банковский сектор и, что самое главное, дать людям возможность переехать в свой собственный дом, — заявил Игнатьев.

Валентин Игнатьев.

Многоквартирные «человейники», которые сегодня строятся во многих городах России, далеко не всегда являются качественными, добавил эксперт. Он привел в пример дома, возведенные по программе реновации в Москве.

«Идея реновации благая и правильная — переселить людей из ветхого жилья в новые, улучшенные квартиры. Но, как это часто случается, что-то пошло не так. Строительство этих домов проходит с отсутствием контроля над качеством, используется самый дешевый материал. Образцово-показательный дом в Перово, расположенный напротив районной Управы, был сдан с продуваемыми щелями и плесенью. Кроме того, мы в очередной раз не даем человеку права выбора. Этот выбор мог бы обеспечить национальный проект малоэтажного строительства», — уверен Валентин Игнатьев.

Данил Махницкий.

Другой кандидат в депутаты Госдумы от «Новых людей» Данил Махницкий считает, что «малоэтажное жилье делает жизнь более качественной».



«Плотность населения в малоэтажных кварталах не превышает 100—150 человек на гектар, что соответствует общемировому стандарту качественного, комфортного и экологически устойчивого проживания. В наших многоэтажных кварталах же этот показатель достигает 500 человек на гектар. Кроме того, дом малой этажности выигрывает с точки зрения безопасности для здоровья. Ещё на симпозиуме 1971 года в Москве „Многоэтажные здания“ отмечалось, что к терапевтам живущие в высотках люди обращаются на 50% чаще, к невропатологам и психиатрам — в три раза чаще тех, кто живет в малоэтажных домах», — пояснил Махницкий.

