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Путин призвал к «кадровым решениям» в отношении тренера российской сборной

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал к «кадровым решениям» в отношении тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова.

Таким образом, глава государства оспорил оценку Российского футбольного союза, который не хочет увольнять господина Черчесова с тренерской должности, хотя и считает результат сборной РФ на чемпионате Европы крайне неудовлетворительным.

В РФС заявили, что к Станиславу Черчесову претензий никаких быть не может, а главная причина неудачной игры — низкий уровень футболистов.

«Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать», — сообщил член техкома РФС Михаил Гершкович.

При Черчесове сборная Россия стала рекордсменом по числу поражений. В ходе чемпионата Европы она даже не смогла преодолеть групповой этап соревнований. Российские футболисты уступили Дании со счетом 1:4 и опустились на четвертую строчку.

Чемпионат Европы проходит сейчас в России, несмотря на рост количества заражений коронавирусом. Владимир Путин отметил, что наша страна устроила соревнования «вынуждено», поскольку обязана выполнить взятые на себя ранее обязательства.

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