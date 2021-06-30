Путин призвал к «кадровым решениям» в отношении тренера российской сборной

Президент России Владимир Путин призвал к «кадровым решениям» в отношении тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова.

Таким образом, глава государства оспорил оценку Российского футбольного союза, который не хочет увольнять господина Черчесова с тренерской должности, хотя и считает результат сборной РФ на чемпионате Европы крайне неудовлетворительным.

В РФС заявили, что к Станиславу Черчесову претензий никаких быть не может, а главная причина неудачной игры — низкий уровень футболистов.

«Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать», — сообщил член техкома РФС Михаил Гершкович.



При Черчесове сборная Россия стала рекордсменом по числу поражений. В ходе чемпионата Европы она даже не смогла преодолеть групповой этап соревнований. Российские футболисты уступили Дании со счетом 1:4 и опустились на четвертую строчку.

Чемпионат Европы проходит сейчас в России, несмотря на рост количества заражений коронавирусом. Владимир Путин отметил, что наша страна устроила соревнования «вынуждено», поскольку обязана выполнить взятые на себя ранее обязательства.