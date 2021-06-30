Путин обвинил НАТО в «военном освоении Украины»

Президент России Владимир Путин обеспокоен «военным освоением территории Украины», которое осуществляют страны НАТО. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии.

Согласно Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Но можно создавать какие-то учебные центры, можно воспользоваться другими формами… Военное освоение территории, которая граничит непосредственно с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов России и нашего народа, — пояснил Путин.

По мнению российского президента, нынешнее руководство Украины относится к России недружественно, однако этого нельзя сказать об украинском народе.

«Мы единое целое. А вот руководство, сегодняшнее руководство, явно недружественное нам. Это совершенно очевидно», — считает глава государства.

