найти ×
   
  • USD +0.35
    72.72
  • EUR +0.31
    86.51
СохранитьСохранено0
×

10175

Путин обвинил НАТО в «военном освоении Украины»

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обеспокоен «военным освоением территории Украины», которое осуществляют страны НАТО. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии.

Согласно Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Но можно создавать какие-то учебные центры, можно воспользоваться другими формами… Военное освоение территории, которая граничит непосредственно с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов России и нашего народа, — пояснил Путин.

По мнению российского президента, нынешнее руководство Украины относится к России недружественно, однако этого нельзя сказать об украинском народе.

«Мы единое целое. А вот руководство, сегодняшнее руководство, явно недружественное нам. Это совершенно очевидно», — считает глава государства.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
12024243читать позжечитаю позже
Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19
-608791читать позжечитаю позже

главное


Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

2113645читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

708374читать позжечитаю позже