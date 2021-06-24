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001404

«Единая Россия» обеспечила новые выплаты для беременных женщин и детей

Эдуард Футурье
Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин.

© Лев Федосеев/ТАСС

Правительство выделило 46 миллиардов рублей на поддержку беременных женщин и детей от 8 до 17 лет. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, в 2021 году выплатами смогут воспользоваться более 400 тысяч россиян. Женщинам которые встали на учет по беременности до 12 недель, будет назначено пособие в размере 50% от прожиточного минимума, а неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет — выплаты в размере 50% от детского прожиточного минимума.

Ранее эти социальные инициативы поддержал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, а их реализацию на законодательном уровне обеспечила партия «Единая Россия».

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