«Урок для России»: зачем США заблокировали сайты иранских СМИ

Власти США заблокировали десятки иранских сайтов, обвинив их в дезинформации и нарушении санкций. Ограничения были подвержены 33 информационных ресурса Иранского исламского теле- и радио союза, который контролируется Корпусом стражей исламской революции, и еще три сайта, подконтрольные ополчению «Катаиб Хезболла».

В октябре 2020 Управление США по контролю за иностранными активами постановило, что структуры Иранского исламского теле- и радио союза не могут получать в Соединенных Штатах доменные услуги, не имея на то соответствующей лицензии. Такое решение было принято якобы в ответ на попытки Ирана вмешаться в американские выборы. Американские власти считают, что с помощью СМИ правительственные структуры Ирана стремятся «распространять дезинформацию» и проводить некие «злонамеренные операции влияния».

Пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Шахрух Наземи назвал политику США неприемлемой. Блокировка сайтов — это удар по свободе слова, подчеркнул иранский дипломат.

Исторически так сложилось, что США контролируют систему по управлению выдачей доменных имен. Подобного рода возможности, во-первых, ведут к монополизации онлайн-пространства, а во-вторых, к использованию интернета в качестве политического инструмента. Таким образом, США могут начать блокировать не только иранские сайты, но и ресурсы любого другого государства, которое они сочтут неугодным, — рассказал в интервью Ridus.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Эксперт напомнил, что Россию американские власти тоже не раз обвиняли в желании «подорвать демократические процессы в США».

«Вполне возможно, что домены российских СМИ и госструктур также когда-нибудь окажутся под запретом. Мы уже могли наблюдать, как наши СМИ и обычные пользователи сталкивались с цензурой в иностранных социальных сетях. Поэтому Россия, конечно, обязана отстаивать свои интересы в онлайн-пространстве. Одним из действенных шагов в этом направлении может являться нормальная работа закона об устойчивом интернете. Речь, отмечу, идет не о запрете зарубежных ресурсов, а об обеспечении стабильной работы российского сегмента Сети в случае атаки из-за рубежа. История с Ираном лишний раз подтверждает, что угроза цифровому суверенитету нашей страны действительно существует. А раз так, то нам необходимо не только развивать собственные ресурсы, но и создавать нормативно-правовую базу, которая позволит защититься от самого негативного сценария развития событий», — заключил Данюк.