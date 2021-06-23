Эксперт объяснила, зачем Собянин переводит кафе в «бесковидный режим»

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о переводе всех столичных заведений общепита на так называемый «бесковидный режим» — это вынужденная мера, направленная исключительно на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Такое мнение высказала в интервью ridus.ru политтехнолог Алена Август.

Напомним, с 28 июня в московские рестораны и кафе будут пускать только граждан, получивших прививку от коронавируса, переболевших им или имеющих отрицательный ПЦР-тест.

«На мой взгляд, Собянин, прежде всего, руководствуется здоровьем москвичей и гостей города, — считает Алена Август. — Да, подобные меры не самым лучшим образом отразятся на образе жизни, однако здоровье людей важнее. Конечно, будет некоторое недовольство. Многие уже называют действия Сергея Собянина сегрегацией или апартеидом. Но сложное время требует сложных решений».

В общем, те, кто не хочет заражать окружающих, идут получать вакцину. А те, кто считает прививку для себя неприемлемой, должны понимать, что вход во многие места для них будет закрыт. Если у человека, скажем, обнаружили оспу, то его мигом изолируют в инфекционной больнице, и это нормально. С коронавирусом дела обстоят практически так же. Просто за полтора года люди почему-то не поняли, что COVID-19 — это реальная опасность, — заключила эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются проводить тотальную вакцинацию населения РФ от COVID-19, а меры по принуждению к прививкам, которые наблюдаются в ряде регионов страны, носят «ограниченный характер и обоснованы ухудшением эпидемической обстановки».

«Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает», — сказал пресс-секретарь президента.