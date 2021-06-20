«Доброе дело»: УЕФА оценил радужную капитанскую повязку вратаря Нойера

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение прекратить расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB), которое было инициировано в связи с появлением на рукаве вратаря сборной Германии Мануэля Нойера радужной капитанской повязки.

Как сообщается в Twitter немецкой команды, Нойер надевал эту повязку в матчах чемпионата Европы против сборных Франции и Португалии, а также в товарищеской игре против команды Латвии в знак солидарности с ЛГБТ-движением.

Ранее появилась информация, что УЕФА рассматривает ношение подобной повязки как демонстрацию политических убеждений и поэтому может оштрафовать DFB.

«УЕФА прекратил расследование в воскресенье вечером, уведомив об этом DFB. В письме радужная повязка оценивается как знак того, что команда выступает за разнообразие, и, следовательно, за „доброе дело“», — говорится в сообщении.

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Как писал ранее «Ридус», УЕФА может принять решение о переносе финала Евро-2020 из Англии в другую страну. Предположительно, это может быть Венгрия. Перенос могут осуществить, если британское правительство не сделает исключения по карантину для 2500 вип-гостей, которые будут присутствовать на матче.