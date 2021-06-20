В Китае нашли останки гигантского носорога массой в шесть слонов
- 20 июня 2021, 21:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Китайские и американские палеонтологи сделали уникальное открытие. Они обнаружили крупнейшее сухопутное млекопитающее, когда-либо ходившее по Земле.
Им оказался носорог массой в шесть слонов.
Как сообщается в журнале Communications Biology, проанализировав окаменелости, обнаруженные в провинции Ганьсу в 2015 году, ученые выяснили, что кости принадлежали гигантскому потомку носорогов, который жил на Земле 26 миллионов лет назад.
По словам специалистов, обычно окаменелости бывают разбитыми на части, но в данном случае череп оказался без повреждений.
Ученые установили, что весил представитель вида Paraceratherium linxiaense почти 24 тонны, рост животного составлял семь метров, а длина тела достигала почти восьми метров. Внешне он напоминал поросшего шерстью гигантского тапира. Питалось животное листьями, мягкими растениями и кустарниками.
Издание отмечает, что Paraceratherium имеет отношение к гигантскими носорогам, обитавшим в Пакистане. Этот вид отличают тонкий и очень хрупкий череп, короткий нос, длинная и мускулистая шея, а также более глубокая носовая полость, чем у других видов гигантских носорогов.
Полученная информация позволила палеонтологам предположить, что млекопитающее прошло через Тибетский регион и, возможно, добралось до индийско-пакистанского субконтинента. Именно там были найдены другие экземпляры гигантских носорогов, обитавших в эпоху олигоцена (34−23 млн лет до н. э.).
Уникальная находка поможет понять, как формировалось Тибетское плато — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира.
Как писал ранее «Ридус», международная команда ученых выяснила, что в Северной Америке между пятью и девятью миллионами лет назад обитали огромные саблезубые кошки весом около 400 килограмм.
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