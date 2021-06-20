В Китае нашли останки гигантского носорога массой в шесть слонов

Китайские и американские палеонтологи сделали уникальное открытие. Они обнаружили крупнейшее сухопутное млекопитающее, когда-либо ходившее по Земле.

Им оказался носорог массой в шесть слонов.

Как сообщается в журнале Communications Biology, проанализировав окаменелости, обнаруженные в провинции Ганьсу в 2015 году, ученые выяснили, что кости принадлежали гигантскому потомку носорогов, который жил на Земле 26 миллионов лет назад.

По словам специалистов, обычно окаменелости бывают разбитыми на части, но в данном случае череп оказался без повреждений.

Ученые установили, что весил представитель вида Paraceratherium linxiaense почти 24 тонны, рост животного составлял семь метров, а длина тела достигала почти восьми метров. Внешне он напоминал поросшего шерстью гигантского тапира. Питалось животное листьями, мягкими растениями и кустарниками.

Издание отмечает, что Paraceratherium имеет отношение к гигантскими носорогам, обитавшим в Пакистане. Этот вид отличают тонкий и очень хрупкий череп, короткий нос, длинная и мускулистая шея, а также более глубокая носовая полость, чем у других видов гигантских носорогов.

Полученная информация позволила палеонтологам предположить, что млекопитающее прошло через Тибетский регион и, возможно, добралось до индийско-пакистанского субконтинента. Именно там были найдены другие экземпляры гигантских носорогов, обитавших в эпоху олигоцена (34−23 млн лет до н. э.).

Уникальная находка поможет понять, как формировалось Тибетское плато — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира.

Как писал ранее «Ридус», международная команда ученых выяснила, что в Северной Америке между пятью и девятью миллионами лет назад обитали огромные саблезубые кошки весом около 400 килограмм.