Горный поток разделил крымский курорт Кореиз пополам

Поток воды, спустившийся с гор после сильного ливня, разделил пополам ялтинский поселок городского типа Кореиз.

В настоящее время крымские спасатели совместно с коммунальными службами пытаются сформировать русло для этого потока.

«Источник в горах, который пересох 25 лет назад, забил ключом из-под земли после таких обильных осадков. Сегодня задача — направить это все в старое русло, где раньше была река», — сообщил «Интерфаксу» директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства — Гаспра» Павел Кандул.

Он отметил, что к работе привлечены все службы и частные предприятия. По его словам, специалисты, которые уже не спят двое суток, углубляют русло на спецтехнике и вручную, а также расчищают забившиеся водоотводы и формируют барьеры с двух сторон из щебня и мешков с песком.

Спасатели оказывают помощь местным жителям, поскольку пересечь этот поток самостоятельно почти невозможно на всем его протяжении — до самого моря.

В результате схода горного потока были повреждены как минимум три дома, несколько машин, часть дорог и подпорные стенки. Жителей пострадавших домов расселили вечером 19 июня.





Местные жители рассказали агентству, что раньше посреди поселка протекал ручей, однако в 90-х он пересох и оживал только иногда весной после таяния снегов в горах, и вода в нем была прозрачная. Сейчас же, по их словам, с гор идет мощный поток бурого цвета, шум которого слышно из всех уголков небольшого поселка.

Кореиз расположен в 10 км западнее Ялты, его население составляет около 5,6 тысяч человек.

Напомним, в четверг и пятницу на Крым обрушились катастрофические ливни. В Керчи за сутки выпало две месячные нормы осадков, а в Ялте через день — три.

В результате стихийного бедствия один человек погиб, 40 получили травмы, мужчина и женщина пропали без вести. Кроме того, были повреждены сотни жилых домов, подтоплены 426 придомовых территорий и 13 отелей. Ялтинские пляжи завалило мусором, купаться в море запретили.

Как сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, подсчет ущерба от стихийного бедствия займет три-четыре дня.