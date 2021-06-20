Ученые открыли способ быстрее вылечиться от коронавируса

Сократить время выздоровления от COVID-19 поможет использование ингалятора от астмы, полагают ученые из Оксфордского университета.

Проведя исследования, они пришли к выводу, что будесонид, применяемый для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, способен помочь пациентам с коронавирусом.

По подсчетам ученых, ингалятор позволяет сократить время выздоровления в среднем на три дня.

«Минздрав продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — приводит Telegraph слова замминистра Джо Черчилля.

Британские врачи собираются использовать это лекарство, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту. Кроме того, они считают, что будесонид можно использовать для лечения коронавируса и в домашних условиях.

Аптека © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к разработке нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки. Над этим лекарством работают в 48-м Центральном научно-исследовательском институте. Кроме того, в том же институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.

Как писал «Ридус», в начале июня Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции, который предотвращает летальные исходы у пациентов с COVID-19, а также может использоваться для профилактики пневмонии. Препарат называется «Лейтрагин» и будет выпускаться в ингаляционной форме.

Также стало известно, что ФМБА разработало препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции под названием «Мир-19».