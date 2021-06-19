Эксперт: «Единая Россия» продолжит играть главную роль в политике РФ

Выступление президента Владимира Путина на съезде «Единой России» стало настоящим сюрпризом. По сути, «это еще одно послание Федеральному собранию, насыщенное различными экономическими, политическими и социальными инициативами». Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru политолог Михаил Ковалев.



«Хочется обратить внимание на предложение президента по включению в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву. Все они являются людьми, обладающим огромным авторитетом среди россиян. Это представители как старой гвардии, так и молодые деятели, каждый из них — профессионал своего дела», — заявил эксперт.

По мнению Ковалева, «Единая Россия» имеет все шансы получить по итогам избирательной гонки «45% и более» думских мандатов.

«Партию власти хоронили не раз, предполагая, что ничем новым она удивить не может. Однако результаты работы „Единой России“ за пять лет (особенно в период пандемии) говорят об обратном», — заключил эксперт.

Пятерка лидеров федерального списка «Единой России» символизирует главные приоритеты политики президента и партии власти, добавила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Политические тяжеловесы Шойгу и Лавров — это продвижение России на международной арене и обеспечение безопасности нашей страны. Проценко, Шмелева и Кузнецова — это развитие медицины, поддержка инноваций и образования, а также забота о подрастающем поколении. Эти приоритеты Путин озвучивал в своем послании Федеральному собранию. При этом многое из того, на чем глава государства делал акцент, было инициировано «Единой Россией». Эти предложения партия составляла в ходе работы с населением, — считает Кислицына.

«На мой взгляд, учитывая значимость федеральной пятерки и ее разновекторность, мы можем ожидать, что „Единая Россия“ возьмет около 50% мандатов в Госдуме. Партия находится в отличной форме, поэтому она, я полагаю, продолжит играть главную роль в российской политике», — заключила эксперт.