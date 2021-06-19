Жителям Нижегородской области запретили жениться без прививки от COVID-19

Только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом жители Нижегородской области смогут участвовать в церемонии бракосочетания в ЗАГСах региона.

Молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Как уточняется на сайте Главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области, в качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.

Бракосочетание в период пандемии © zags.government-nnov.ru

Также нижегородцам следует иметь в виду, что в залы ЗАГСов теперь впускают только из расчета один человек на четыре квадратных метра. Число присутствующих на церемонии не должно превышать 20 человек, включая ведущего. При этом для гостей ношение масок обязательно.

Ранее «Ридус» писал о том, что с 16 июня в Югре запретили массовые мероприятия с участием 20 и более человек, а число гостей, присутствующих на торжественной церемонии бракосочетания в ЗАГСе, ограничили до восьми.