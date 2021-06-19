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Жителям Нижегородской области запретили жениться без прививки от COVID-19

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Регистрация браков в период пандемии в Рязани © Александр Рюмин/ТАСС

Только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста с отрицательным результатом жители Нижегородской области смогут участвовать в церемонии бракосочетания в ЗАГСах региона.

Молодоженам и гостям церемонии необходимо при себе иметь QR-коды документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Как уточняется на сайте Главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области, в качестве подтверждения указывается сертификат профилактической прививки или отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, срок действия которого составляет не более трех дней.

Бракосочетание в период пандемии © zags.government-nnov.ru

Бракосочетание в период пандемии © zags.government-nnov.ru

Также нижегородцам следует иметь в виду, что в залы ЗАГСов теперь впускают только из расчета один человек на четыре квадратных метра. Число присутствующих на церемонии не должно превышать 20 человек, включая ведущего. При этом для гостей ношение масок обязательно.

Ранее «Ридус» писал о том, что с 16 июня в Югре запретили массовые мероприятия с участием 20 и более человек, а число гостей, присутствующих на торжественной церемонии бракосочетания в ЗАГСе, ограничили до восьми.

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Комментарии (1)

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    Rвчера, 21:02

    Самая крепкая пара за всю историю проекта "Дом-2" - Сергей и Дарья Пынзарь - вернулись на съемочную площадку шоу. Говорят также, что супруги примерят на себя роль ведущих. Новым участником проекта Дом-2 станет Аскар Омаров. Ольга Бузова покинет проект. Ведущим проекта станет Давид Манукян, помогать ему будет Керим Тарабаев. Также на участие в проекте собеседуются Александр Чипчин и Арман Киракосян.

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