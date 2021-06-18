В Москве возбуждено 24 дела по факту сбыта фиктивных COVID-сертификатов

В отношении граждан, занимавшихся изготовлением и сбытом фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции, в столице завели 24 уголовных дела.

Лишь одно из них возбуждено по статье «Мошенничество», остальные фигуранты проходят по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». При этом в суд направлены три из них.

В рамках проведенной оперативниками «проверочной закупки» была задержана женщина, которая продавала за 5 тысяч рублей сертификаты о вакцинации. «Согласно результатам проведенного исследования, документы являются поддельными», — сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что на юго-востоке Москвы был выявлен аналогичный факт продажи справки и сертификата, которые были заверены печатями одной из поликлиник. В результате выяснилось, что приобретенные документы являются фиктивными и в лечебном учреждении не выдавались.

Сертификат. © Агентство «Москва»

Полицейские также задержали мужчину, выполнявшего функции курьера. При нем были обнаружены аналогичные документы на различные имена. В дальнейшем сотрудники полиции установили гражданина, занимавшегося изготовлением и сбытом сертификатов о вакцинации. Ему предъявлено обвинение.

Ранее советник уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко напомнил, что приобретение сертификатов о вакцинации является незаконным.

Как сообщал «Ридус», сервисы объявлений начали блокировать предложения о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса. В пресс-службе интернет-сервиса «Авито» заявили, что в список запрещенных товаров входят не только сертификаты о вакцинации, но и средства для лечения, диагностики или профилактики коронавируса.