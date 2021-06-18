Володин не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости в населенных пунктах до десяти километров в час. По мнению политика, данная инициатива, во-первых, недостаточно проработана, а во-вторых, может обернуться «ошибками и увеличением коррупции» при «определении превышения скорости».

Те, кто инициирует подобные законопроекты, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы. В связи с этим непонятно: для чего это все предлагается, если нет желающих поддержать эти инициативы? Более того, публично об этом не раз высказывались. В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки, — высказался Володин.

Автором законопроекта о снижении нештрафуемого порога скорости выступил депутат Госдумы Родион Букачаков. Он предлагает ввести штраф в размере 500 рублей, если водитель превысил скорость в населенном пункте «на величину более 10 километров в час, но не более 20 километров в час».

Любопытно, что документ был внесен Букачаковым без официального отзыва правительства, обязательного для поправок в КоАП РФ.

Сейчас в России действует нештрафуемый порог для превышения скорости на 20 километров в час от установленного лимита.

