Климатологи предрекли ливни и наводнения, как в Крыму, по всей России

Сильные ливни и паводки, затопившие Ялту и Керчь, являются следствием глобального потепления, считают климатологи.

По их мнению, в дальнейшем осадки станут еще обильнее и будут повторяться не только на юге страны, но и на севере.

«Процесс глобального потепления способствует появлению более сильных паводков и таких аномальных осадков. Они могут быть реже, но станут сильнее, в том же Черноморском регионе», — заявил в беседе с URA.RU член-корреспондент РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что интенсивное выпадение осадков связано с повышением температуры Черного моря. «Прошел циклон, принес с моря влажный воздух, влага вылилась на прибрежье», — пояснил ученый.

По его словам, в последнее время температура воды Черного моря и северной части Тихого океана находится на максимуме из-за глобального потепления.

В свою очередь, завлабораторией климатологии Института географии РАН Николай Терешонок назвал происходящее в Керчи аномалией. «Раз в 10-20 лет в Крыму происходят подтопления, но то, что произошло в Керчи, — такого не было», — сказал он в интервью изданию.

Он подчеркнул, что это стихийное бедствие однозначно связано с глобальным потеплением, так как повышение температуры влечет за собой увеличение испарения и выпадение обильных осадков. Терешонок добавил, что, поскольку остановить данный процесс невозможно, подобные явления будут повторяться, и не только на юге. «На север все ближе продвигаются также муссонные явления. Это и ураганы, и атмосферные вихри, они становятся более концентрированными и подвижными», — подытожил ученый.

Как писал ранее «Ридус», из затопленной Ялты началась эвакуация жителей. Глава администрации города Янина Павленко объявила о режиме ЧС из-за ситуации с разливом реки Водопадной, подтопления и схода грязевой сели.

По данным МЧС, в Ялте за шесть часов выпало месячное количество осадков, это и вызвало выход реки из берегов и подтопления. В районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошла грязевая сель, пострадавших нет.