Ротенберг выкупил недостроенный санаторий «Фортуна» в Крыму

Недостроенный санаторий «Фортуна», расположенный в районе крымского поселка Кацивели, был продан на аукционе. Обладателем недвижимости стала фирма «Кипарис», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Бизнесмен хочет создать на месте недостроя современный туристическо-рекреационный кластер.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым считают, что сделка имеет огромное значение для региона.

«Помимо дополнительных круглогодичных рабочих мест, кластер станет точкой притяжения туристов в зимний сезон и привлечет новых гостей в Крым. Даст толчок к развитию смежных отраслей, в том числе малого и среднего бизнеса, будет задействовано множество ресурсов полуострова», — отметили в МИЗО.



Чтобы обеспечить туристический комплекс водой, в Кацивели построят новые опреснительные установки. При этом вода будет подаваться не только в здания комплекса, но и в дома жителей поселка.

Генеральный директор компании «Кипарис» Нелли Шатова подчеркнула, что строительство кластера займет порядка трех лет.



Особое внимание уделим утилизации строительного и бытового мусора и сохранению природы Кацевели. Комплекс будет включать в себя развлекательные центры, рестораны, гостиницу на 500 номеров с сопутствующей инфраструктурой и игорную зону. Архитектурная концепция комплекса будет гармонична встроена в существующий ландшафт, чтобы не повредить визуальный образ побережья, — пообещала Шатова.

Ранее Аркадий Ротенберг выкупил еще пять гостиничных объектов в Крыму. Это санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отель «Дача Рахманинов». В их реконструкцию Ротенберг намерен вложить 15 миллиардов рублей, передает «Крым 24».