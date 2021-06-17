Краснодарских чиновников обвинили в развязывании «войны с памятью»

В станице Пшехской Краснодарского края продолжается скандал между гражданскими активистами и местной администрацией.

В 2010 году пшехская администрация решила провести реконструкцию расположенного в станице мемориального ансамбля. Речь идет об обелиске в честь красноармейцев, погибших во время Гражданской войны, могиле Неизвестного солдата и монументе, возведенном в память о казаках-гвардейцах.

После окончания работ выяснилось, что там, где раньше находились три братских захоронения, власти обустроили пешеходную зону: плитку положили прямо поверх могил, и люди сейчас ходят «буквально по костям».

По словам общественников, подобная реставрация является «войной с памятью». Активисты требуют вернуть мемориальному ансамблю прежний вид.

Общество «Царьград» подготовило видеорепортаж об этой истории.

«Логически объяснить происходящее не может никто. Зачем нужно было осквернять памятник казакам, защищавшим станицу во время ВОВ, вставляя туда участников ЧОН, которые занимались расказачиванием? Это спланированная акция против казаков со стороны главы администрации станицы Александра Сороколатова? Или просто самодурство?» — отмечают в «Царьграде».