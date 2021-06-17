Володин рассказал об успехах Госдумы в построении социального государства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы седьмого созыва нижней палаты парламента.

«Всего за пять лет было проведено 427 заседаний Госдумы, внесено 5500 законопроектов. Еще 2020 законопроектов перешли к нам от предшественников. Некоторые из них — более чем 20-летней давности. От этих „завалов“ осталось только 26 законопроектов», — заявил Володин.

По словам политика, за пять лет работы депутаты Госдумы рассмотрели 6479 законопроектов. Из них были приняты 2672 документа.

Среди принятых инициатив — 27 законов, направленных на развитие новых норм Конституции. Они наполнили более широким содержанием принципы социального государства, повысили стандарты жизни наших граждан, создали условия для повышения эффективности работы органов государственной власти, наделили Госдуму новыми полномочиями, — подчеркнул председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин обратил внимание на законы, обеспечивающие россиянам защиту от недобросовестных застройщиков.

«Еще совсем недавно плодились компании-однодневки, мошеннические схемы по отъему средств у граждан. Люди вкладывали деньги в строительство жилья, порой последние, брали микрозаймы и в результате лишались единственного жилья из-за действий мошенников. Мы приняли законы, защищающие граждан от недобросовестных застройщиков, а еще запретили микрофинансовым организациям использовать в виде залога жилье граждан и передавать коллекторам долги ЖКХ», — констатировал политик.



В течение последних пяти лет в Госдуму поступили более миллиона обращений от граждан — в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период, добавил Володин.

«Обратная связь от граждан сильно помогает нам в работе. Позволяет лучше понимать проблемы, оказывать помощь в их решении», — подчеркнул председатель ГД.