найти ×
   
  • USD +0.47
    72.50
  • EUR -0.65
    86.70
СохранитьСохранено0
×

00846

Володин рассказал об успехах Госдумы в построении социального государства

Small f632c44589
Вячеслав Володин. © kremlin.ru

Вячеслав Володин. © kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы седьмого созыва нижней палаты парламента.

«Всего за пять лет было проведено 427 заседаний Госдумы, внесено 5500 законопроектов. Еще 2020 законопроектов перешли к нам от предшественников. Некоторые из них — более чем 20-летней давности. От этих „завалов“ осталось только 26 законопроектов», — заявил Володин.

По словам политика, за пять лет работы депутаты Госдумы рассмотрели 6479 законопроектов. Из них были приняты 2672 документа.

Среди принятых инициатив — 27 законов, направленных на развитие новых норм Конституции. Они наполнили более широким содержанием принципы социального государства, повысили стандарты жизни наших граждан, создали условия для повышения эффективности работы органов государственной власти, наделили Госдуму новыми полномочиями, — подчеркнул председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин обратил внимание на законы, обеспечивающие россиянам защиту от недобросовестных застройщиков.

«Еще совсем недавно плодились компании-однодневки, мошеннические схемы по отъему средств у граждан. Люди вкладывали деньги в строительство жилья, порой последние, брали микрозаймы и в результате лишались единственного жилья из-за действий мошенников. Мы приняли законы, защищающие граждан от недобросовестных застройщиков, а еще запретили микрофинансовым организациям использовать в виде залога жилье граждан и передавать коллекторам долги ЖКХ», — констатировал политик.

В течение последних пяти лет в Госдуму поступили более миллиона обращений от граждан — в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период, добавил Володин.

«Обратная связь от граждан сильно помогает нам в работе. Позволяет лучше понимать проблемы, оказывать помощь в их решении», — подчеркнул председатель ГД.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Россия может лишиться 20% доходов из-за «зеленой энергетики» к 2040 году
108673читать позжечитаю позже
Наука и техника
Эксперимент поставил под сомнение раннюю историю жизни на Земле
9011302читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter

Попытки обойти запреты могут вызвать утечку важных данных.

-205753читать позжечитаю позже

Общество
Правила «кибергигиены»: как сберечь деньги при покупках в Сети01 марта

Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников.

4013427читать позжечитаю позже