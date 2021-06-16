Что сделала «Единая Россия» для поддержки инвалидов и пенсионеров

В «Единой России» рассказали мерах поддержки «отдельных категорий граждан», которые были реализованы в течение последних пяти лет.

Так, по инициативе партии в РФ приняты законы, защищающие от списания за долги некоторые социальные выплаты. Речь, в частности, идет об алиментах и материнском капитале.

Кроме того, в соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или заработной платы. Таким образом, если человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума или зарплату на уровне МРОТ — это означает, что у него не остается денег на существование в течение месяца. Никак не были защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей — у них все можно было списать подчистую. Поэтому нами был еще разработан законопроект, который предоставляет должнику право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума. В случае, если у него есть иждивенцы, то должны быть учтены и они, — отметил заместитель руководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.

Еще одна мера поддержки касается пенсионеров. Пожилые россияне получили возможность не платить налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до 6 соток.

По инициативе «Единой России» пенсии по инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначать в беззаявительном порядке.

Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом, то данная информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд, — заявил Андрей Исаев.

Огромное внимание «Единая Россия» уделяет также защите трудовых прав инвалидов. Благодаря влиянию партии в Госдуме административная ответственность для компаний, которые отказывают людям с ограниченными возможностями в трудоустройстве, стала куда более жесткой, подчеркнул депутат Госдумы Михаил Терентьев.

«Штрафы были подняты значительно — до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Это является существенным сдерживающим фактором, который поможет избежать нарушений прав инвалидов, и будет способствовать повышению качества их жизни», — сказал он.