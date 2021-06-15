Партия «Новые люди» займется расселением аварийного общежития в Калуге

В Москве закончились съемки первого в России политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Организовала шоу партия «Новые люди». Победители получили возможность баллотироваться в Госдуму или региональные парламенты от «Новых людей» и деньги на реализацию собственных проектов.

Заявки на участие в реалити-шоу прислали более 3 000 человек со всей страны. В очный тур шоу вышли 30 человек. В течение двух месяцев они учились проводить пресс-конференции, отстаивать свою позицию в дискуссиях, общаться с избирателями и собирать подписи, необходимые для регистрации в качестве кандидата. В финал вышли восемь участников, а шоу набрало более 30 миллионов просмотров на YouTube.

Победителей шоу определяли в трех номинациях: выбор зрителей, выбор жюри, выбор лидера партии Алексея Нечаева. По итогам зрительского голосования выиграл блогер из Тулы Владимир Алексеев. Он представил проект «Цифровая политика» — онлайн-платформу, позволяющую сократить дистанцию между властью и молодыми россиянами. Владимиру Алексееву достался приз — 10 миллионов рублей.

Второго победителя должно было определить жюри, однако отдать предпочтение одному финалисту оно не смогло. В итоге победу разделили два участника — Анна Гурская из Воронежа (автор проекта #ОбычныеСупергерои по пошиву одежды для детей, которые носят протезы) и Станислав Киреев из Ставрополя (он развивает проект «Карта недоступности», с помощью которого маломобильным людям проще подбирать доступные маршруты для перемещения по городу). Гурская и Киреев получили по пять миллионов рублей.

Еще одного победителя назвал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он вручил 10 миллионов рублей юристу из Краснодара Виталию Кацко, создателю проекта «Доступное правосудие».

Победители шоу уже объявили, как они распорядятся полученными миллионами. Гурская и Киреев планируют объединить свои проекты в один. А Кацко и Алексеев направят 20 миллионов рублей на расселение аварийного общежития в Калуге. Об этом доме молодые люди узнали в восьмой серии реалити-шоу «ДебатыКандидаты».

Здание, о котором идет речь, буквально разваливается на глазах: в нем не работает канализация, а стены покрыты черной плесенью. Управляющая компания, увы, не хочет решать проблемы жильцов. При этом плата за коммунальные услуги для жителей ветхого дома может достигать 9400 рублей в месяц.

«Партия „Новые люди“ проконтролирует как будут использованы деньги победителей и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития. Граждане России в ХХI веке не должны и не будут жить в нечеловеческих условиях», — подчеркнул Алексей Нечаев.

Все серии шоу — на YouTube-канале партии «Новые люди».