«Вы затыкаете мне рот»: Путин одернул корреспондента NBC во время интервью

В ходе интервью американскому телеканалу NBC президент РФ Владимир Путин указал на некорректное поведение журналиста Кира Симмонса, который неоднократно перебивал российского лидера.

Путин объяснил, что в интересах самого же интервьюера позволить ему ответить на поставленные вопросы.

«Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

«Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители… вы затыкаете мне рот», — добавил президент.

Интервью президента РФ Владимира Путина © kremlin.ru

Запись интервью состоялась в Кремле 11 июня. Перед беседой с Путиным журналисты NBC провели две недели на карантине.

Российский президент ответил, в частности, на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии и условиях содержания Алексея Навального в СИЗО. Кроме того, Путин затронул проблемы Украины, борьбу афроамериканцев за свои права, вмешательство США во внутренние дела других стран, отношение в РФ к оппозиции и многие другие вопросы, пишет газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», Путин также ответил на вопрос о преемнике и о будущем России после своего ухода из власти. По его словам, он будет готов поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично.