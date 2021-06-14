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Названа причина пожара на АЗС в Новосибирске

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Пожар на АЗС в Новосибирске © ГУ МЧС России по Новосибирской области/ТАСС

Пожар на АЗС в Новосибирске © ГУ МЧС России по Новосибирской области/ТАСС

Выявлена причина, повлекшая за собой взрыв и пожар на газовой автозаправочной станции в Новосибирске.

Как сообщил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС РФ Евгений Лебедев, причиной ЧП послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость.

По его словам, именно из-за этого произошли два взрыва газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции.

Число пострадавших в результате пожара выросло до 26, сообщила «Интерфаксу» главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова. Она уточнила, что один из них находится в тяжелом состоянии. Большакова добавила, что состояние 12-летнего ребенка оценивается как средней степени тяжести, но он госпитализирован.

Между тем люди продолжают обращаться за медицинской помощью. «По последним данным, их количество выросло до 30 человек. Пятерым помощь оказывается амбулаторно, остальные госпитализированы», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. При этом он не исключил, что число пострадавших еще может возрасти.

В Сети опубликованы кадры с места происшествия. «Боже мой, люди обгоревшие бегут!» — сообщает голос за кадром.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в 14:04 мск. Как сообщил представитель компании «Еврогаз», владеющей АЗС, пожар начался во время заправки автомобиля. По предварительной информации, всего произошло 4−5 взрывов.

Пожар удалось локализовать на 1200 кв. метрах. В 17:03 мск открытое горение было ликвидировано.

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