Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет

В ходе церемонии в Кнессете (парламенте Израиля) присягу в качестве 13-го премьер-министра страны принес лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет.

Он обязался преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета.

Лидер партии «Еш атид» Яир Лапид произнес соответствующую клятву в качестве сменного премьера в ротации, после чего началось приведение к присяге 28 министров и шести заместителей министров.

Ранее стало известно, что Кнессет утвердил состав кабмина 60 голосами против 59 и избрал Мики Леви от партии «Еш атид» в качестве нового спикера палаты.

Предполагается, что Лапид, сформировавший новое правительство Израиля по итогам выборов 23 марта, первые два года будет руководить министерством иностранных дел, а затем поменяется местами с Беннетом.

Как отмечает ТАСС, в 36-м правительстве Израиля, сформированном на основе коалиции с участием восьми партий, министерство обороны возглавит лидер «Кахоль-Лаван» Бени Ганц, руководивший оборонным ведомством и в предыдущем кабмине во главе с Биньямином Нетаньяху. Главой МВД станет соратница Беннета по партии «Ямина» Айелет Шакед.

Флаг Израиля © pixabay.com

Кроме того, в правительство вошли три русскоязычных министра: главой минфина стал лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман, министром туризма — Константин Развозов из «Еш атид», а министром по делам Иерусалима -Зеэв Элькин из партии «Новая надежда».

Как одну из основных задач в области безопасности Беннет и Ганц определили противодействие получению Ираном ядерного оружия, а также указали, что будут работать по усилению альянса с США.

Присяга нового премьера ознаменовала конец длившегося с 2009 года бессменного правления Биньямина Нетаньяху, который возглавляет крупнейшую по количеству парламентских мандатов партию в Кнессете — «Ликуд» (у нее 30 мест). Теперь он стал лидером парламентской оппозиции. С трибуны Кнессета Нетаньяху пообещал скоро вернуться к власти.

Ранее сообщалось, что об «успешном формировании нового правительства» Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина в ночь на четверг, 3 июня, буквально за полчаса до окончания срока своего мандата.