В Госдуме заявили о необходимости доплачивать россиянам с низким доходом

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал ввести в российских регионах минимальный социальный стандарт, который необходим для достойного уровня жизни.

Он также заявил, что если зарплата жителя региона не соответствует местным стандартам, ему должны будут компенсировать разницу из бюджета.

«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер», — пояснил Аксаков в беседе с URA.RU.

По его мнению, если гражданину не хватает получаемых на работе доходов, то он должен получать доплату в соответствии с минимальным социальным стандартом.

Аксаков считает, что размер этого стандарта должен устанавливаться для каждого региона отдельно. «Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Поэтому все должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает», — уточнил депутат Госдумы.

Доплата © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Парламентарий добавил, что если сложить стандарты потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг и образования, то может получиться довольно приличная цифра. «Очевидно, что мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш человек был обеспечен минимальным социальным стандартом», — подчеркнул он в интервью изданию.

Ранее российские эксперты оценили, много ли выигрывают обычные россияне от изменения методики расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. По новым правилам прожиточный минимум измеряется как 44,2% от медианного дохода — сейчас он равен 26,3 тысячи рублей. Таким образом, прожиточный минимум в России теперь равен 11,6 тысяч рублей. МРОТ исчисляется похожим способом — на уровне 42% от медианной зарплаты по стране. По данным Росстата, медианная зарплата в РФ равна 30,4 рублей. Отсюда следует, что МРОТ составляет почти 12,8 тысяч рублей в месяц до вычета налога.

Новый порядок расчета прожиточного минимума и МРОТ (без потребительской корзины) был предложен Минтрудом в прошлом году. Экономисты утверждают, что в результате применения старых методов в большинстве субъектов федерации — в 61 регионе России — МРОТ оказывался заниженным.

Сейчас МРОТ в России немного опережает прожиточный минимум — 12 792 рубля в месяц к 11 653 рубля.